Minder dan een week na eedaflegging stapt eerst verkozene al op

Machelen / Diegem - Dina Ponticello verlaat minder dan een week nadat de nieuwe gemeenteraad van Machelen-Diegem (Vlaams-Brabant) werd geïnstalleerd meerderheidspartij Open Vld en gaat als onafhankelijke zetelen. Een primeur waar ze niet trots op is. “Maar ik kon niet anders. Ze hebben me een mes in de rug geduwd”, zegt ze.

Open Vld heeft het niet goed gedaan in oktober. Ze hielden maar twee verkozenen over. Toch stapten ze met CD&V en N-VA mee in de meerderheid en zette zo het kartel Sp.a-Spirit en Groen buiten spel.

“Lijsttrekker Paul Pijpen zou schepen worden, ik met het tweede meeste aantal stemmen gemeenteraadslid. Maar al snel werd duidelijk dat Pijpen zijn schepenmandaat niet zou opnemen. Binnen de partij is dan beslist dat Kris Jacobs schepen zou worden en niet ik. Een beslissing waar ik nog zou kunnen leven was er overleg gepleegd. Maar nee, alles is achter mijn rug geregeld. En dat pik ik niet”, zegt Ponticello.

De hommeles binnen Open Vld in Machelen-Diegem is niet nieuw. Intern gekibbel, een slechte uitslag, een generatiekloof tussen de oude en de nieuwe generatie…

Als onafhankelijke

Nu moeten ze verder met nog maar één schepen en geen gemeenteraadslid meer. “Het vertrouwen was helemaal weg. Dus heb ik beslist om als onafhankelijke verder te doen”, Ponticello.

Waarnemend Open Vld-voorzitter Inge Bonaventure geeft toe dat ze verrast waren met het feit dat Ponticello de partij verlaat, maar zegt dat het een beslissing was van het partijbestuur om Kris Jacobs naar voor te schuiven als schepen.

Door de beslissing van Ponticello om als onafhankelijke te zetelen, moet de nieuwe meerderheid het de komende zes jaar al direct met een zetel minder doen: 14 in plaats van 15 op 25 zetels. Maar dat is volgens kersvers burgemeester Marc Grootjans (CD&V), die Jean-Pierre De Groef (Sp.a) opvolgde, geen probleem. “Dina heeft beloofd zich loyaal op te stellen en constructief mee te werken met de meerderheid”, klinkt het.

Ponticello bevestigt dat. “Ik ben dat verplicht tegenover al mijn kiezers.”