Dedecker op N-VA-lijst? Jan Peumans ziet het alvast niet zitten

Mogelijk staat Jean-Marie Dedecker in mei op de West-Vlaamse lijst van N-VA als onafhankelijke. De voorzitter van het Vlaams Parlement plaatst daar “vraagtekens” bij. Jan Peumans: “Zijn stijl is niet de mijne”.

‘Waar ik me aan irriteer is de wijze waarop die man spreekt over de Vlaamse regering’, zegt Peumans vandaag in Villa Politica. ‘Een veredelde gemeenteraad. Ik vind dat zeer arrogant.’

“En dan gaan zeggen dat je als onafhankelijke op onze lijst komt staan? Ik heb daar vraagtekens bij. Ik weet niet of hij een plaats verdient.”

Dedecker wil het nieuws nog niet bevestigen, al zei hij zelf op zijn gemeentelijke nieuwjaarsreceptie het volgende: “Als ik het doe, zal het als onafhankelijke van Lijst Dedecker zijn en om de belangen van mijn gemeente te behartigen.”

De lijstvorming in West-Vlaanderen heeft voor N-VA nog meer voeten in de aarde. Zo is de plaats van minister-president Geert Bourgeois nog niet zeker. Trekt hij de Vlaamse lijst of niet? Dat is nog niet duidelijk.