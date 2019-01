Jeff Bezos en echtgenote na 25 jaar uit elkaar: “Maar we blijven vrienden”

Amazon-topman Jeff Bezos gaat scheiden van zijn vrouw MacKenzie. ’s Werelds rijkste man heeft dit zelf gemeld op Twitter.

Het koppel trouwde in 1993 en heeft intussen 4 kinderen. Maar aan dat huwelijk komt nu dus een einde. Bezos zegt op Twitter, ook in naam van MacKenzie, dat de twee hun levens verderzetten als vrienden.

Foto: Photo News

Ze zeggen ontzettend dankbaar te zijn voor de tijd die ze als koppel hebben doorgebracht. “Als we hadden geweten dat we na 25 jaar uit elkaar zouden gaan, dan nog zouden we het helemaal opnieuw doen”, klinkt het. “We hadden een fantastisch leven als getrouwd paar en we zien een mooie toekomst tegemoet, als ouders, als vrienden, als partners in ondernemingen en projecten. En ook al zijn de labels nu misschien anders, we blijven familie, en we blijven vrienden.”

De twee leerden elkaar kennen op het werk. Een jaar na hun bruiloft in 1993 richtte Bezos Amazon op. MacKenzie was een van de eerste werknemers van het internetbedrijf. Intussen is Jeff Bezos met een vermogen van zo’n 135 miljard dollar (117 miljard euro) de rijkste mens ter wereld.

Waarom het koppel uit elkaar gaat, is niet duidelijk.

Foto: Photo News