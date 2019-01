Gebruikte Trump hele leugens en halve waarheden om zijn gelijk te bewijzen? Een factcheck in zeven quotes

President Trump heeft de natie toegesproken. Zijn speech op acht nationale zenders was omstreden, nog voor hij uitgezonden werd. Een presidentiële toespraak in primetime is uitzonderlijk. Tegenstanders argumenteerden bovendien dat de president, die niet wakker ligt van hele en halve leugens, dit platform zou gebruiken om aan desinformatie te doen om de noodzaak van zijn muur in de verf te zetten. En dat deed hij ook: een factcheck in zeven quotes.