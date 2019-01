“Wet Renault niet van toepassing op Proximus”

Brussel - Proximus is niet gebonden aan de wet Renault, die regels oplegt aan bedrijven die een collectief ontslag willen aankondigen. Dat zegt de Federale overheidsdienst Werkgelegenheid.

Een specialist arbeidsrecht had eerder woensdag verklaard dat Proximus wel eens een inbreuk zou kunnen plegen op de wet Renault, met name omdat het bedrijf niet eerst de vakbonden heeft ingelicht over zijn intentie tot herstructurering. Maar volgens de FOD Werk is de wet niet van toepassing op Proximus, dat een autonoom overheidsbedrijf is.

Na een overleg met de top van het telecombedrijf had minister van Werk Kris Peeters woensdagochtend gezegd dat er sprake is van 1.900 afvloeiingen in het transformatieplan van Proximus. Dat cijfer zou evenwel nog niet vast staan. Eerder had ook de socialistische vakbond “opgevangen” dat er 2.000 banen geschrapt kunnen worden. Proximus zelf gaf nog geen details.