Bourgeois roept op tot “Europese solidariteit” in aanloop naar Brexit

Vlaams minister-president Geert Bourgeois roept de Europese Unie op tot “Europese solidariteit” om regio’s die getroffen worden door de brexit te ondersteunen. Bourgeois vraagt onder meer dat Europa “tijdelijk en gericht” de regels rond staatssteunmogelijkheden versoepelt. Dat heeft hij woensdag in het Vlaams Parlement geantwoord op een vraag van CD&V-parlementslid Peter Van Rompuy.

De Britse premier Theresa May verdedigt de komende dagen haar brexitakkoord in het parlement. Volgende week dinsdag is het erop of eronder, maar de kans dat het akkoord groen licht krijgt, is bijzonder klein. Het scenario van een ‘no deal’ komt daarmee dichterbij. En dat zou “een grote calamiteit” zijn voor Vlaanderen, zegt minister-president Geert Bourgeois. Bij een ‘no deal’ zouden er in Vlaanderen 28.000 jobs verloren kunnen gaan.

Bourgeois doet daarom ook een oproep tot “Europese solidariteit”. Europa kan regio’s die getroffen worden door de negatieve gevolgen van de brexit op verschillende manier ondersteunen. Zo pleit Vlaanderen in haar brexit-actieplan voor een brexit-garantiefonds. “De Ieren nemen dat nu ook over”, aldus Bourgeois Daarnaast stelt Vlaanderen voor om het bestaande Europese Globalisatiefonds uit te breiden naar kmo’s. Vlaanderen is een regio met veel kmo’s die mogelijk getroffen kunnen worden door de brexit.

Verder vindt Bourgeois dat Europa de strenge regels rond het toekennen van staatssteun “tijdelijk en gericht” zou kunnen versoepelen. “En tot slot vragen we dat de inhouding van 20 procent douanerechten zeker voor die zwaar getroffen Noordzeelanden zou behouden blijven en niet zou teruggebracht worden tot 10 procent. Dat is voor ons een absolute prioriteit”, aldus Bourgeois.