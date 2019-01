Na twee weken staking: huisvuil stapelt zich op in Wetteren, Dendermonde en Lebbeke

Wetteren / Appels / Lebbeke - Bij afvalintercommunale Verko gaat een staking bij een deel van het personeel zijn tweede week in, wat voor problemen zorgt bij de afvalophaling in 9 steden en gemeenten. Onder meer in Wetteren, Dendermonde en Lebbeke blijven daardoor vuilniszakken, PMD-zakken en kerstbomen op straat staan. Sinds woensdagmiddag mogen bewoners hun huisvuil zelf gratis aanbieden in containerparken.

Bij Verko staken 24 van de 160 medewerkers bij Verko, 20 van hen bij de ophaaldienst. De staking duurt al twee weken en is voelbaar in het ganse werkingsgebied van de intercommunale. Dat zijn 9 steden en gemeenten: Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Melle, Wetteren en Wichelen.

Oorzaak van de staking is een aanslepend dispuut met een medewerker, dat momenteel behandeld wordt door de arbeidsrechtbank van Dendermonde. Daarover sloot de directie en de raad van bestuur na sociale bemiddeling een akkoord met de medewerker en 2 vakorganisaties. Maar over de interpretatie van dat akkoord blijft onduidelijkheid.

Ook bij de lokale besturen die deel uitmaken van Verko heerst onvrede over de gang van zaken, vooral omdat het voorbije half jaar al tweemaal langdurig gestaakt is. “We gaan voor de Lebbeekse bevolking, die hiervoor belastingen betaald hebben, de dienstverlening evalueren”, zegt Goedele Uyttersprot (N-VA), schepen van Leefmilieu in Lebbeke. “Die dienstverlening moet in orde zijn, of wij zullen hier lessen uit trekken.”

De intercommunale plant volgende week een overleg om de betrokken lokale besturen te informeren over de situatie.