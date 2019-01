Licht zal blijven branden deze winter

Brussel - Met de terugkeer van Tihange 3 en Doel 4 op het elektriciteitsnet zijn er geen zorgen meer omtrent de bevoorradingszekerheid van ons land deze winter. Zo heeft minister van Energie Marie Christine Marghem woensdag verzekerd. “We kennen terug een normale situatie.”

Door de onbeschikbaarheid van verscheidene kerncentrales was er grote ongerustheid over de bevoorradingszekerheid. Maar sinds januari werken er opnieuw vier kerncentrales. Dat maakt, aldus de minister, dat we opnieuw een normale situatie kennen op de elektriciteitsmarkt. “Er is geen bijzondere ongerustheid meer.”

Bovendien is het niet bijzonder koud begin januari. Maar ook als eind januari negatieve temperaturen worden gemeten, zijn er geen grote kopzorgen. Dan moet normaal Doel 2 weer opstarten én zou Nemo, de nieuwe hoogspanningslijn met het Verenigd Koninkrijk, operationeel zijn. Dat moet toelaten 1.000 MW aan elektriciteit in te voeren.”

Dat de situatie opnieuw normaliseert, blijkt ook uit de groothandelsprijzen voor elektriciteit, aldus nog de minister. Die liggen opnieuw op het niveau of zelfs onder het niveau van voor september, toen de problemen met de kerncentrales opdoken.