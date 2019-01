Wie stuurt zieke Omar (7) een kaartje? “Hij moet in quarantaine en kan maanden niet naar school”

Aarschot - Het waren voor Omar geen fijne feestdagen. Hij moest in het ziekenhuis een levensbelangrijke operatie ondergaan. Nu moet de jongen vijf weken in quarantaine blijven om te genezen, ook daarna moet hij nog een tijdje thuisblijven om te herstellen. Zijn familie en vrienden willen hem nu graag opbeuren en vragen om massaal kaartjes te sturen.

De zevenjarige Omar heeft Diamond-Blackfan anemie (DBA), een weinig bekende ziekte. Door zijn ziekte groeit Omar niet zo snel als andere kinderen en nam zijn gewicht snel toe. Maar de ziekte is veel erger dan enkel die beperking in groei en gewicht. De kenmerken van Diamond-Blackfan anemie zijn te wijten aan veranderingen in het DNA. In het eerste levensjaar krijgt het kind bloedarmoede doordat het beenmerg te weinig rode bloedcellen maakt. Daardoor was Omar vaak moe en ziet hij er bleek uit. Sommige kinderen met DBA kunnen afwijkingen aan het hoofd, onderkin en ogen hebben. Maar afwijkingen aan de nieren en aan het hart komen het meest voor. Wie DBA heeft, heeft ook meer kans om Acute myeloïde leukemie en botkanker te krijgen. De behandelingsmiddelen zijn beperkt. Bloedtransfusies zijn ook nodig om Omar te helpen, maar die behandelingen zijn duur. Stamceltransplantaties kunnen een redding zijn om de bloedarmoede te verhelpen. Maar dan moet er een gepaste donor gevonden worden. Op dat vlak heet Omar geluk. De stamcellen van zijn 2.5 jaar jonge zus Noor bleken te werken voor Omar.

Tussen Kerstmis en Nieuwjaar

“Tussen kerst en Nieuwjaar zijn Omar en Noor opgenomen in Gasthuisberg en werd het beenmerg getransplanteerd”, zegt Diane Verbinnen, die heel dicht bij de familie staat. “Omar moet na de operatie vijf weken in quarantaine verblijven in het ziekenhuis. Daarna moet hij zelfs nog enkele maanden thuis blijven van school. Daardoor heeft hij weinig contact met zijn vriendjes. Om hem toch wat op te monteren, willen we met de familie en vrienden graag een oproep doen om hem kaartjes te sturen. Daar kan hij enorm van genieten.”

Stuur kaartjes naar 't Blommeke - t.a.v. Omar - Leuvensestraat 33 - 3200 - Aarschot. Ook stortingen zijn welkom: info bij 't Blommeke