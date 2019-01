Afgeperste jongen (17) durft geen klacht indienen uit vrees voor represailles én omdat noodcentrale hem niet geloofde

Kortrijk - Jongeren durven vaak geen klacht indienen bij de politie uit vrees voor represailles. Het overkwam O. op oudejaar. Zijn ervaring met de noodcentrale was evenmin positief. “Het was mijn schuld”, volgens die dame.

Sinds 4 januari krijgen Tsjetsjenen en Afghanen verbod om in de buurt van de Kortrijkse uitgaansbuurt te komen. Ze gingen met elkaar op de vuist en de Kortrijkse burgemeester greep in. Voordien waren er ook incidenten. Maar jongeren durven vaak geen klacht indienen uit vrees voor represailles. Het overkwam O..

Bende Tsjetsjenen

De 17-jarige Kortrijkzaan gaat al eens een pintje drinken. Op oudejaar deed hij dat eveneens met twee vrienden. Hij en één van zijn vrienden werden geld afhandig gemaakt. “We bezochten op oudejaar een café in de Kortrijkse uitgaansbuurt. We dronken een pint en gingen naar buiten om een sigaretje te roken. Er stond een aantal Tsjetsjeense jongemannen buiten te praten. Op het eerste gezicht was er niets aan de hand. Tot ik mijn portefeuille op het tafeltje legde om mijn aansteker uit te halen. Eén van die jongens nam 10 euro uit mijn portefeuille. Ik zei dat hij dat geld moest teruggeven. Hij antwoordde dat hij me verrot zou slaan. Eén van mijn vrienden haalde toen ook zijn portefeuille boven om wat geld voor een biertje. Dezelfde jongeman rukte zijn portefeuille uit zijn handen en haalde er 25 euro uit. We lieten dat niet zomaar gebeuren, maar plots werden we bedreigd door andere Tsjetsjenen. Met zijn drieën ben je dan machteloos.”

O. belde de politie. Hij werd doorverwezen naar het politiebureau in de Oude Vestigingsstraat. “Net toen we vertrokken vanuit de Oude Vestingstraat werd ik teruggebeld met de opdracht om naar het nieuwe politiebureau in de Minister de Taeyelaan te gaan. Onderweg naar daar werd ik opnieuw door de noodcentrale opgebeld, dit keer met de boodschap dat het ook daar gesloten was. Tot slot kreeg ik een vrouw aan de lijn die me vroeg waarom ik niets ondernomen had. ‘Met drie tegen twintig delf je het onderspit’, zei ik. ‘Waarom leg je dan je portefeuille op tafel’, vroeg ze. Het was dus mijn schuld. Ze zei me tot slot dat ik twee dagen later naar het politiebureau in de Minister de Taeyelaan moest gaan.”

Cafébaas vergoedde gestolen geld

O. ging niet naar het politiebureau, nog altijd niet. De cafébaas heeft het gestolen bedrag vergoed. O.: “Het gaat me niet om het geld maar hoe kan het dat we niet op een normale manier oudejaar kunnen vieren? En waarom worden wij niet ernstig genomen? Ik heb nog altijd geen klacht ingediend. Ik heb angst om me kenbaar te maken en ik ben bang voor represailles. Ik ben ook zeker van de nationaliteit van de dader.”

O. wil niet zijn volledige naam prijsgeven noch de exacte locatie waar het gebeurde. De politie gaat de feiten intern na. De dader lijkt gekend voor gelijkaardige feiten.