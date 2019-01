Demonstranten bestormen Iraanse ambassade na “sterke aanwijzingen” dat het regime opdracht gaf voor moord

In de Nederlandse stad Den Haag hebben enkele Iraanse demonstranten de ambassade van hun voormalig vaderland bestormd uit ongenoegen met het zittende regime in de theocratie. Ook de zoon van een vermoorde Iraanse activist protesteert mee. De activist en tegenstander van het regime in Teheran werd op Nederlands grondgebied vermoord en volgens minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok zijn er “sterke aanwijzingen” dat Iran achter de moord zat. De demonstranten gingen helemaal door het lint, maar werden snel opgepakt door de opgetrommelde politie.