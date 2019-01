Vrouw niet vervolgd voor dodelijk ongeval met transmigrant in Jabbeke

Brugge - Een vrouw uit De Haan zal niet voor de politierechtbank moeten verschijnen voor het doodrijden van een transmigrant op de E40 in Jabbeke. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. De zaak werd geseponeerd, omdat de vrouw geen schuld treft aan het ongeval.

Op 29 januari 2018 hield de politie een grootschalige controleactie in de buurt van de snelwegparking in Jabbeke. De West-Vlaamse parkings langs de E40 worden immers vaak door mensensmokkelaars gebruikt om transmigranten op vrachtwagens richting Verenigd Koninkrijk te verstoppen.

Even voor 23 uur werden enkele transmigranten aangetroffen in de struiken. Bij het wegvluchten over de snelweg werd één van hen aangereden door een wagen. De 39-jarige Ethiopiër overleed ter plaatse aan de gevolgen van het ongeval. Het onderzoek naar het incident wees uit dat de bestuurster van de wagen geen schuld trof. De vrouw zal zich dan ook niet voor de Brugse politierechtbank moeten verantwoorden.