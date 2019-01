“Ik doe niet aan partijpolitiek”: een portret van Dries Van Langenhove in zeven opmerkelijke quotes

De aap is uit de mouw, het witte konijn uit de hoed: Dries Van Langenhove zal de Vlaams-Brabantse lijst van Vlaams Belang trekken. Een partijkaart neemt hij niet: hij zal de lijst aanvoeren als “partijonafhankelijke activist”. Zijn werk op “sociale media en op straat” wil hij nu verderzetten in het parlement. Zijn fitte schouders zet hij met plezier onder het ‘Forza Flandria’-project van Vlaams Belang. Van Langenhove is ontegensprekelijk een man met media-présence, maar ook met vele gezichten. Een portret in 7 quotes.

“Veranderen van geslacht is niet normaal en ik vind het ook gevaarlijk om dat te gaan normaliseren” - Twitter en Terzake, januari 2018.

De coming-out van Bo Van Spilbeeck werd door de verzamelde pers en Vlaanderen op applaus onthaald. Maar al dat positivisme was een doorn in het oog van Schild & Vrienden-oprichter Dries Van Langenhove. Op Twitter stelde hij dat “veranderen van geslacht niet normaal is” en dat het gevaarlijk is “om dat te gaan normaliseren”. De tweet maakte bijzonder veel los in de publieke opinie. Zo veel dat hij met minder dan 180 tekens mocht aanschuiven bij Terzake. Het was meteen de eerste keer dat het grote publiek in aanraking kwam met Van Langenhove.

Van Langenhove zei blij te zijn dat de moderne wetenschap transgenders kan helpen, “maar we zien door de normalisering van geslachtsverandering dat daar toch heel wat excessen uit voort komen”. “We zijn mensen die twijfelen aan hun gender op deze manier in een richting van een zeer ingrijpende geslachtsverandering aan het duwen”, klonk het. Volgens hem kan therapie meer soelaas bieden om mensen “te genezen van dit fenomeen”.

“Porno is nefast en ongezond” - De Morgen, maart 2018

In een interview met De Morgen schaarde Van Langenhove zich achter Nederlands politicus Thierry Baudet. Die stelde dat een man zich beter onthoudt van masturbatie om zijn seksuele energie te sparen voor zijn partner. Van Langenhove deelt die mening. Vermoedelijk haalden ze beide de mosterd bij de ‘No Fap’-beweging. Dat is een online fenomeen van mannen die masturbatie afzweren en denken zo sterker en performanter te worden.

De afkeer van porno speelt daar een sleutelrol in, aldus Van Langenhove. “Ik ben geen preutse pilaarbijter”, klonk het in De Morgen, “maar porno heeft een nefaste invloed. Je hoeft maar je laptop open te doen en je kunt een dopaminerush krijgen. Dat is ongezond. Ik zou liever hebben dat jongeren hun gelukzalig gevoel niet uit porno halen, maar uit productieve dingen, zoals zorg dragen voor je gezin en de samenleving.”

“Ik begrijp niet hoe je rechts en dik kunt zijn”, geheime chatgroep Schild En Vrienden, datum onbekend.

Van Langenhove heeft de looks van een ideale schoonzoon. Steeds piekfijn gekleed, sportief en zonder spoor van een studentikoos bierbuikje. Zijn ideaalbeeld van de gezonde rechtse Vlaamse man is er één van een fit lichaam en goed passende maatpakken, zo bleek uit een felbesproken Pano-uitzending op VRT. “Ik begrijp niet hoe je dik en rechts kunt zijn”, schreef van Langenhove in een geheime chatgroep van Schild & Vrienden. Uit de Pano-reportage bleek ook dat je - officieus toch - in goede conditie moet zijn om bij Schild & Vrienden. Gezond kokkerellen, sporten en oefenen op schietbanen zijn bij Schild & Vrienden meer dan louter teambuilding.

“VRT manipuleert jullie met je eigen belastinggeld”, Facebookvideo, augsutus 2018

Na de Pano-reportage trok Van Langenhove fel van leer op sociale media. In een bijna tien minuten lang filmpje vroeg Van Langenhove zijn volgers om niet in de val de trappen van de “framing” door VRT. Zo meent hij dat de duistere muziekkeuze en donkere beelden de kijker misleiden. De “rode” openbare omroep wil “alle Vlamingen afschilderen als racisten”. De racistische, antisemitische en xenofobe memes hebben niets te maken met Schild & Vrienden. “Die zijn gewoon van Google gehaald”, beweert hij.

“Wij zijn een positieve en open beweging die zeker en vast journalisten welkom heet om eens een kijkje achter de schermen te komen nemen. Wij gingen dus in op die uitnodiging en waren zeer benieuwd in welke mate de VRT zou framen.” Intussen maken “leugenpers”, “rotte journalistiek” en “fake news” integraal deel uit van zijn vocabularium. Met een eigen mediakanaal wil hij tegengewicht bieden aan de “linkse” media. Zijn berichtgeving moet “de ivoren toren van de ministers met de grond” gelijkmaken.

“6.000 aanwezigen. De linkse media kennende mogen we daar dus gerust nog een groot aantal aanwezigen bijtellen.” - december 2018

Nog een belangrijk wapenfeit van Van Langenhove was de ‘Mars tegen Marrakech’, een betoging tegen het fel bekritiseerde Marrakech-pact waar uiteindelijk zelfs de regering Michel over zou vallen. Aanvankelijk werd de betoging, georganiseerd door Van Langenhove en enkele anderen, verboden: Brussels burgemeester Philippe Close (PS) wou “geen bruine mars” door zijn stad. Van Langenhove trok naar de Raad van State en kreeg op de valreep toestemming voor een statische manifestatie. Er daagden zo’n 5.500 mensen op, meldde de politie. “De linkse media kennende mogen we daar dus gerust nog een groot aantal aanwezigen bijtellen”, aldus Van Langenhove.

Al snel werd de sfeer grimmig. Manifestanten belaagden een ploeg VTM en slingerden de vrouwelijke reporter “trut” en “leugenpers” naar het hoofd. Na de manifestatie braken er rellen uit. “Wij betreuren dit als organisatie, maar we benadrukken dat dit is gebeurd toen ons werk en het werk van onze vrijwillige stewards al was afgelopen. Ik wil jullie nogmaals bedanken voor de massale aanwezigheid”, zei Van Langehove achteraf. Hij noemde de mars een sterk signaal tegen een pact dat “onze toekomst en de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen op het spel heeft gezet”.

“Ik denk dat 1968 misschien ooit op gelijke voet zal worden geplaatst met de Tweede Wereldoorlog. Zo destructief is dat geweest.” - Het Laatste Nieuws, december 2018

Mei ‘68 is de bron van alle kwaad, aldus Van Langenhove in een interview met Het Laatste Nieuws. De brede, bijna wereldwijde, progressieve omwentelingen op het toppunt van hoogconjunctuur in de jaren 60 hebben zich volgens hem als sluipend gif in de samenleving geworteld. “Je merkt nu nog elke dag wat de geest van mei ‘68 aanricht in onze samenleving”, klinkt het. “Ik wik mijn woorden, maar ik denk dat 1968 misschien ooit op gelijke voet zal worden geplaatst met de Tweede Wereldoorlog. Zo destructief is dat geweest.”

Zijn vrije liefde, emancipatie van vrouwen en ‘The White Album’ van The Beatles moorddadig? “De oorlog heeft miljoenen mensenlevens gekost, maar ook mei ‘68 heeft veel verwoest van wat Europa groot heeft gemaakt. Dat uit zich op een minder tastbare manier dan oorlogsleed, maar het is even kwalijk.” Zo zou er volgens Van Langenhove een correlatie bestaan tussen “de zin” die de maatschappij toen verloren heeft en de hoge zelfmoordcijfers waar onze welvaartsstaten nog geen antwoord op hebben gevonden. “Een minderheid van invloedrijke linkse mensen is toen in het onderwijs en de media geïnfiltreerd en die gevolgen voelen we vandaag nog steeds.”

“Ben ik een politicus? Ik doe aan politiek, dus je zou kunnen zeggen van wel. Ik doe echter niet aan partijpolitiek.” - Twitter, december 2018

En zo lijkt de cirkel rond: met een rotvaart is de poster boy van rechts Vlaanderen op weg naar een Kamerzetel. Dan toch waagt hij zich aan ‘partijpolitiek’. Een lidkaart van het Vlaams Belang zal hij niet opnemen. Hij zal de Vlaams-Brabantse lijst trekken als “partijonafhankelijke politiek activist”. Hij zal de term tijdens de persconferentie meerdere malen herhalen. Maar hij wil zijn “werk op straat en op sociale media” verderzetten. Zij het in het parlement. Naar alle waarschijnlijkheid zal hij daar moeten opboksen tegen N-VA-zwaargewicht Theo Francken, tenzij die naar Europa verkast. En ook hij heeft de boter gegeten. “Er is een heel groot verschil tussen wat Theo Francken zegt en wat Theo Francken doet.”