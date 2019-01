Bijna 1,2 kilo heroïne in beslag genomen bij vermoedelijke drugdealer

Brussel - De drugssectie van de lokale politie Brussel Hoofdstad/Elsene heeft maandag twee mannen opgepakt die ervan verdacht worden drugs te dealen. Bij de huiszoeking in de woonst van één van de verdachten trof de politie 1,176 kilogram heroïne aan. Dat meldt het Brusselse parket.

Het onderzoek van de drugssectie naar de twee mannen was al in oktober 2018 van start gegaan en afgelopen maandag konden de speurders het tweetal op heterdaad betrappen toen één van hen, M.C., de tweede 80 gram heroïne bezorgde om verder te verkopen. De politie hield daarop een huiszoeking in de woning van M.C. in Sint-Jans-Molenbeek en trof daar 1,176 kilo heroïne aan, verstopt in een reiskoffer, een keukenmeubel en in de oven. Op de keukentafel lag ook nog 38 gram cocaïne, naast een precisieweegschaal en in de slaapkamer stootte de politie op een geldsom van 2.330 euro.

Zowel M.C. als de tweede verdachte, Y.O., werden door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst.