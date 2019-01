Stad huldigt Aderick (32) die dronken bestuurder kon klemrijden aan E17: “Schrik heb ik niet gehad maar het was wel spannend”

Deinze -

Totaal buiten zijn verwachting werd Aderik Vandecasteele (32) uit deelgemeente Vinkt woensdagmiddag in de raadzaal van het dienstcentrum Leiespiegel in de bloemetjes gesteld voor het tonen van zijn burgerzin. Dinsdagmiddag slaagde hij erin om een onder invloed rijdende chauffeur tot staan brengen die in Deinze de E17 wou oprijden.