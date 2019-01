Boer neemt afscheid van varkens en stort zich op 'duivenbonen': “Mijn inkomen daalt, maar het is wel beter voor het milieu”

Diksmuide -

Marc Deprez, een landbouwer uit Diksmuide, heeft zijn varkensboederij verkocht om over te schakelen naar een ecologisch meer verantwoorde activiteit. De man zaaide onlangs drie hectaren vol veldbonen, in de volksmond beter bekend als duivenbonen. De landbouwer probeert zo zijn bijdrage te leveren in de strijd tegen de klimaatverandering.