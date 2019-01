Overpelt / Neerpelt - In Pelt heeft een man zijn kat moeten laten inslapen nadat het beestje vast kwam te zitten in een klem. Het pootje van de kat werd bijna volledig afgerukt. Een dierenarts probeerde het dier nog te redden, maar tevergeefs.

Vorige week kwam een andere kat van het gezin ook al vast te zitten in een klem. Bovendien liggen de klemmen in een veld, vlakbij de voetbalterreinen van Herkol. Het gezin diende klacht in bij de politie. We waarschuwen u voor de schokkende beelden.