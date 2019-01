Het ‘derde front’: waarom Dries Van Langenhove toch partij kiest

“Iedereen hier aanwezig weet dat ik een hekel heb aan de partijpolitiek. Een systeem waarbij de macht niet meer bij het volk ligt, maar wel bij een kleine kliek graaiers die alleen maar zichzelf in stand willen houden.” Dixit Dries Van Langenhove, 3 januari 2019, tijdens zijn toespraak op de ‘Mars voor Democratie’ in Ninove. Nog geen week later heeft de poster boy van extreemrechts als ‘onafhankelijke’ toch partij gekozen. Naar eigen zeggen om zijn strijd op een ‘derde front’ te openen.