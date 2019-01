Nonnetje berecht voor vluchtmisdrijf na ongeval op parking rusthuis

Tielt - Een 59-jarig nonnetje werd woensdagmorgen door de Brugse politierechter veroordeeld voor vluchtmisdrijf. De vrouw reed tegen een geparkeerde wagen op de parking van een rusthuis in Tielt en reed daarna weg.

Het waren de beelden die een bewakingscamera van het ongevallen februari vorig jaar kon maken die de zuster de das om deden. De politierechter liet die woensdagmorgen in de rechtszaal afspelen. Hij bekeek ze samen met haar advocaat en de procureur. Die laatste was duidelijk: “Als dat geen vluchtmisdrijf meer is, dan is niets dat nog.” De beelden zouden tonen hoe het nonnetje achteruit tegen de andere wagen rijdt. Die beweegt door de klap. Ze kijkt even achterom en rijdt daarna verder. Een getuige zag alles gebeuren, noteerde de nummerplaat en ging een briefje achter de ruitenwisser van het slachtoffer steken.

Niet gedronken

Volgens haar advocaat en haar eigen verklaring had de vrouw de aanrijding echter niet gevoeld. En dat deed bij de politierechter net nog meer vragen rijzen. “Is wie zoiets niet voelt wel geschikt om met een wagen te rijden?”, vroeg hij zich luidop af. De advocaat zag in dat de rechter moeilijk te vermurwen viel en veranderde het geweer van schouder.

“Omdat de meeste zusters al op leeftijd zijn laat de overste van het klooster hen geregeld testen doen om na te gaan of ze nog geschikt zijn om met een wagen te rijden”, klonk het. “De zuster in kwestie legde die testen afgelopen zomer feilloos af. Zij is de jongste van allemaal en geeft ook nog steeds les. Dus ze is zeker nog in orde.”

De advocaat besefte wel dat het niet bepaald elke dag voorkomt dat een zuster zich voor de politierechtbank moet verantwoorden. “Wegrijden na een ongeval botst met de aard van wie zij is. Maar u kunt haar natuurlijk niet vrijspreken omdat ze een zuster is. Ik kan u wel zeggen dat ze zou gestopt zijn als ze het gevoeld had. Ze had helemaal geen reden om weg te rijden. Ze was verzekerd en had zeker niet gedronken.”

Rijverbod

De politierechter luisterde naar de argumenten, maar veroordeelde de vrouw toch voor het vluchtmisdrijf en de botsing. Ze kreeg een boete van 1.760 euro, waarvan 1.200 euro voorwaardelijk, en een rijverbod van vijftien dagen. “Ik kan me niet inbeelden dat ze hier nu geen lessen uit getrokken heeft”, gaf de rechter nog mee.