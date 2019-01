Franse pers: “Kara ging ei zo na op de vuist met trainer en moet terug naar Anderlecht”

FC Nantes beëindigt de uitleenbeurt van Kara Mbodji en stuurt hem per direct terug naar Anderlecht. Dat meldt het Franse persagentschap AFP woensdag op basis van een bron dichtbij de club. Beide clubs regelen momenteel de laatste details van zijn terugkeer. De reden voor zijn gedwongen vertrek ligt in een conflict met Nantes-coach Vahid Halilhodzic. Kara ging dinsdagavond tijdens de gewonnen competitiewedstrijd tegen Montpellier (2-0) in de clinch met de Bosniër na een vroegtijdige wissel.