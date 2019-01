Wereldberoemd en uniek huis in Antwerpen staat te koop ... maar de prijs is navenant

Antwerpen / Berchem -

Wie van art nouveau houdt, krijgt een buitenkans. Hét ultieme huis in de Antwerpse Cogels-Osylei staat te koop. Die straat staat bekend om zijn prachtige art nouveau-woningen, en het huis in kwestie is al helemaal wereldberoemd: het ademt helemaal de sierlijke bouwstijl van de eeuwwisseling uit, is een beschermd monument en pronkt in verschillende catalogi. Uiteraard hangt er ook een stevig prijskaartje aan: voor minder dan 1,26 miljoen euro kan u er alleen maar van blijven dromen.