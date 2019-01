In Duitsland zien ze Thorgan Hazard al bij Dortmund: “Bod van 42 miljoen euro”

De toekomst van Thorgan Hazard is dezer dagen gespreksonderwerp nummer één in voetbalminnend Duitsland. Volgens de Duitse tabloid Bild heeft leider Borussia Dortmund een bod van 42 miljoen euro neergelegd voor de Rode Duivel bij zijn club Borussia Mönchengladbach.

De geruchten die de jongere broer van Eden linken aan de lijstaanvoerder van de Bundesliga doen al langer de ronde in de Duitse pers. Nu meldt Bild dat er ook daadwerkelijk gepraat wordt tussen beide clubs. Dortmund zou in Hazard de ideale opvolger zien voor de naar Chelsea vertrokken Christian Pulisic. Het Duitse dagblad schrijft dat het een bod van 42 miljoen euro heeft neergelegd voor de Belg.

Het contract van Thorgan Hazard loopt over anderhalf jaar af bij Mönchengladbach. Om die reden gaan ze er in Duitsland dan ook van uit dat ‘die Fohlen’ op de aanbieding zullen ingaan. Een eventuele transfer zou wel pas voor de zomer zijn, liet Hazard eerder al verstaan. Als die er effectief komt, zou de voormalige Gouden Schoen ploegmaat worden van collega-Rode Duivel Axel Witsel in het Signal Iduna Park.

Hazard was dit seizoen al goed voor 12 goals en 7 assists voor zijn club Mönchengladbach. Ook bij de Rode Duivels was hij al trefzeker. Zo scoorde hij beide Belgische doelpunten in de 5-2-nederlaag op het veld van Zwitserland.