Drie Antwerpse wijken bij district Ekeren gevoegd en dat brengt automobilisten onverwacht geld op

Antwerpen / Ekeren - De Antwerpse wijken Edison, Rozemaai en Schoonbroek behoren voortaan tot het district Ekeren. En dat is goed nieuws voor automobilisten die er wonen. Omdat je in Ekeren statistisch gezien minder kans op schadegevallen loopt, zakt ook de verzekeringspremie met zo’n 10 procent.

De drie vergeten wijken grenzen aan Ekeren, maar behoorden tot het grondgebied van het district Antwerpen. Maar nu zijn ze aan Ekeren ‘geschonken’. En dat heeft voor veel bewoners onverwachte gevolgen.

Omdat de autoverzekering berekend wordt op leeftijd, bonus malus maar ook op woonplaats en het risico wat je daar loopt, doen ze plots een zaakje. Want de premie wordt berekend op basis van postnummer. En aangezien ze nu officieel niet meer in 2030 Antwerpen maar in 2180 Ekeren wonen, niet meer in de stad Antwerpen dus, zullen ze minder moeten betalen. Omdat het risico buiten de stad kleiner is.

“Dat kan tot 10 procent schelen. Mensen moeten daar niets voor doen, dat wordt automatisch berekend wanneer ze hun verzekeringscontract moeten verlengen, zegt Bart Walraet van Balsoise Insurance.