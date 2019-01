Sleutel tot oplossing inbrakenplaag ligt bij inwoners, al beseffen die dat niet: “Bel liever te veel dan te weinig”

Halle / Oudenaken / Beersel / Beerse - De Zennevallei kreunt al weken onder een inbrakenplaag. Ondanks vele maatregelen van de politie om die in te dijken, ligt de sleutel tot succes vooral bij de inwoners. Al beseffen velen dat niet.

Net als eind 2018, blijken ook begin dit jaar Beersel, Halle, en Sint-Pieters-Leeuw bijzonder populair bij inbrekers. Voor de maand december telde de politiezone 119 feiten (66 effectieve inbraken en 53 pogingen).Beersel spande kroon met 66 feiten. Ook waren er twee home-invasions in Lot. Halle volgt met 30 feiten en Leeuw met 23.“Jammer genoeg begint 2019 met dezelfde vaststelling”, zegt Anneleen Adang van de politiezone Zennevallei. “In de eerste week van januari telde de zone al 26 feiten (11 voor Halle, 12 in Beersel en 3 in Sint-Pieters-Leeuw). Al een hele poos worden extra ploegen ingezet en volgt de lokale politie alles kort op. Maar totnogtoe zonder resultaat. "

De politie schrijft de meeste inbraken aan eenzelfde bende toe. Dat wordt afgeleid uit de opvallende methode waarop de dieven binnen raken en de soort buit. “De meest gehanteerde methode zijn inbraken via de eerste verdieping, meestal achteraan de woning”, gaat Adang verder. “De meeste inbraken gebeuren in de namiddag en in de vooravond. De daders zijn vooral uit op juwelen en geld.”

Even opmerkelijk als de inbraakmethode, is de vaststelling van de politie dat de inwoners hen nauwelijks bellen. “De kans dat je dieven oppakt, is het grootst door ze op heterdaad te betrappen”, aldus Anneleen Adang. “Ondanks onze sterk verhoogde patrouilles blijft die kans jammer genoeg klein. Daarom rekenen we op de alertheid en het engagement van de inwoners. Maar we merken dat zij ons bij het zien van verdachte gedragingen, handelingen of voertuigen nauwelijks bellen. Uit buurtonderzoek blijkt nochtans wel dat heel wat mensen mogelijks iets gezien hebben vlak voor of na de feiten. De informatie die we op dat moment krijgen is vaak wel waardevol, maar komt eigenlijk veel te laat.”

Liever te veel dan te weinig

“Uiteraard zou het veel beter zijn moest er onmiddellijk gereageerd zijn. Daarom roepen we iedereen op om verdachte handelingen direct te melden. Dit mag via het nummer 101 of via het algemeen nummer 02-363.93.00.”

“Voor wie nog twijfelt, je belt beter een keertje te veel dan te weinig. Daar doe je absoluut niets kwaad mee”, verzekert de politiewoordvoerster.