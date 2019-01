Niet enkel kliffen door stormweer, ook nattigheid bij surfers: “Zeewater maar net kunnen tegenhouden”

Knokke-Heist -

Door het stormweer van woensdag is het zeewater in Knokke-Heist tot op drie meter van watersportclub Surfers Paradise genaderd. Uitbater Frank Vanleenhove ging aan de slag met zandzakjes en de gemeente zette een bulldozer in om een zanddam te bouwen ter bescherming van de surfclub. “Hopelijk wordt onze zone nu ook aangepakt.”