Politie gebruikt listige truc om illegalen in kraakpand te klissen

Blankenberge -

Er werden woensdag maar liefst 36 illegalen opgepakt in een kraakpand naast de Grote Markt. Het leegstaande huis werd aan een grootschalige controle onderworpen na klachten van buurtbewoners en een plaag van winkel- en fietsdiefstallen. De agenten trokken grote ogen, want aanvankelijk werden amper tien aanwezigen verwacht. “Er wordt onderzocht hoe de illegalen in het pand zijn terechtgekomen”, zegt het parket.