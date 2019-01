Monaco stoot door in Coupe de la Ligue na onwaarschijnlijke penaltyreeks: zelfs keepers moesten trappen

Monaco heeft woensdag Rennes uitgeschakeld na een ware penaltythriller in de achtste finales van de Franse Coupe de la Ligue. Na 90 minuten stond het 1-1, in de strafschoppen was Monaco de beste met 8-7. Youri Tielemans speelde de hele wedstrijd, pakte na 50 minuten geel, en miste een penalty. Nacer Chadli ontbrak met een hamstringblessure.