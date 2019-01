Tom De Sutter speelt de rest van het seizoen voor KV Oostende

Aanvaller Tom De Sutter (33) en KV Oostende hebben een mondeling akkoord over een contract tot het einde van het seizoen. Maandag wordt de deal op papier gezet. De Sutter trainde al sinds november mee met de Kustboys.

KV Oostende heeft samen met Lokeren en Eupen het slechtste doelsaldo in eerste klasse: -16. Bij de kustploeg ligt dat vooral aan de spitsen die er weinig van bakken. Zivkovic (3 goals), Sakala (2 goals) en Guri (1 goal) vallen wekelijks door de mand.

Daarom liet KVO de transfervrije Tom De Sutter sinds november meetrainen. De 14-voudige Rode Duivel was in 397 profmatchen goed voor 119 goals, maar moest zijn conditie heropbouwen nadat zijn contract bij Lokeren in augustus was ontbonden. Op Daknam was hij niet gelukkig meer.

De Sutter: “Blij met deze kans”

“Het was niet altijd even makkelijk om met die onzekerheid te leven, maar ik ben nu zeer blij dat KVO mij die kans geeft om mijn carrière opnieuw te lanceren”, reageert De Sutter. “Ik voelde me mentaal de hele tijd nog voetballer, ook toen ik zonder club zat. Nu heb ik concrete doelen voor ogen en kan ik niet wachten om er in te vliegen.”

Ook trainer Gert Verheyen is tevreden met de komst van De Sutter. “We kennen allemaal de capaciteiten van Tom, maar we mogen nu ook niet verwachten dat hij er meteen zes of zeven zal binnen leggen. Hij speelde lange tijd niet en dat werk je niet meteen weg. Maar met zijn kwaliteiten kan hij ons zeker van dienst zijn. Bovendien is hij ook niet onbelangrijk in de kleedkamer en integreerde hij zich meteen in de groep.”

De Sutter brak in de hoogste klasse van het Belgische voetbal door als speler van Cercle Brugge. Daarna speelde hij vier seizoenen voor Anderlecht, om in de zomer van 2013 naar rivaal Club Brugge te verhuizen. Via het Turkse Bursaspor belandde De Sutter terug in de Belgische Jupiler Pro League.