Parket bevestigt: “Dries Van Langenhove wel in verdenking gesteld”

Het parket Oost-Vlaanderen bevestigde woensdagavond dat Dries Van Langenhove in verdenking is gesteld na de ophefmakende Pano-reportage over de extreemrechtse jongerenvereniging Schild & Vrienden.

Het gerecht startte een onderzoek wegens inbreuken tegen de antiracismewetgeving en de ontkenning van de genocide omdat de reportage aantoonde dat in geheime chatgroepen racistische, antisemitische en geweldverheerlijkende berichten werden gedeeld. Na de reportage werden huiszoekingen verricht bij verschillende leden van Schild & Vrienden en bij Dries Van Langenhove zelf. Die huiszoeking, zo raakte gisteren bekend, gebeurde bij Van Langenhove in opdracht van de onderzoeksrechter met een huiszoekingsmandaat als in verdenking gestelde.

In de studio van Terzake bleef Van Langenhove gisteravond dat echter halsstarrig ontkennen. “U bent manifest aan het liegen. Ik ben absoluut niét in verdenking gesteld”, fulmineerde hij meermaals. Het parket bevestigde na afloop van de uitzending nogmaals aan onze redactie dat Van Langenhove wél in verdenking is gesteld. Het gerechtelijk onderzoek tegen hem en zijn organisatie loopt nog volop. Het parket wil daarom niet meer informatie kwijt. Tijdens de huiszoeking werd heel wat computermateriaal in beslag genomen, maar Van Langenhove kreeg zijn meegenomen spullen intussen terug.