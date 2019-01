A12 richting Antwerpen nog steeds versperd na dodelijk ongeval, zwaargewonde bij nieuwe aanrijding in omleiding

Stabroek - Bij een ongeval op de A12 in Stabroek in de richting van Antwerpen is woensdagavond een Nederlandse bestuurder om het leven gekomen, dat bevestigt de federale wegpolitie. De A12 is ter hoogte van Stabroek al sinds 19 uur volledig versperd. Plaatselijk is er een omleiding via de Leugenberg, maar daar deed zich ook een ongeval voor waarbij een motorrijder zwaargewond raakte.

Het ongeval gebeurde in de staart van een file naar aanleiding van een eerder ongeval in Hoevenen. Een Nederlandse bestuurder merkte te laat op dat een vrachtwagen voor hem afremde en reed achteraan in op zijn voorligger. De Nederlander werd door de brandweer uit de wagen bevrijd maar was op dat moment al overleden.

Door het ongeval is de snelweg in de richting van Antwerpen volledig afgesloten. Het Vlaams Verkeerscentrum vraagt om van Nederland naar Antwerpen te rijden via de E19. Verkeer dat al op de A12 rijdt kan best de afrit 13 (Stabroek) nemen en via een omleiding de weg te vervolgen en weer de A12 op te gaan via oprit 15 (Leugenberg). De voertuigen die achter het ongeval vast stonden maken rechtsomkeer en kunnen zo ook de omleiding tussen Stabroek en Leugenberg bereiken.

Ongeval met motorrijder

Later op de avond gebeurde er echter op het kruispunt van de Leugenberg en de Slijkstraat in Ekeren een nieuw ongeval. Daarbij is een 30-jarige motorrijder zwaargewond geraakt. Het ongeval gebeurde volgens de eerste vaststellingen toen een autobestuurder (24) van de Leugenberg links de Slijkstraat wilde inrijden, de motard kwam uit de andere richting van de Leugenberg en kon een aanrijding niet meer vermijden. De automobilist raakte niet gewond. Beide voertuigen waren zwaar beschadigd.