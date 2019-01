Kersvers schepen verontschuldigt zich bij voorbaat. “Ik weet dat die zonnebril raar overkomt, maar anders herken ik jullie helemaal niet”

Schilde -

Marian Van Alphen (Open VLD) is nog maar pas aangesteld als schepen of ze verontschuldigt zich al tegenover de Schildenaren. “Als gevolg van een aangeboren oogafwijking draag ik buiten altijd een zonnebril en herken ik mensen maar moeilijk. Wanneer ik geen goedendag zeg, is dat geen teken van arrogantie.”