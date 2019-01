PSG verrassend uitgeschakeld in Franse Ligabeker, Meunier speelt hoofdrol

PSG heeft woensdag verrassend met 1-2 verloren van Guingamp in de kwartfinale van de Franse Coupe de la Ligue. Rode Duivel Thomas Meunier stond in de basis en speelde een opvallende wedstrijd. Hij veroorzaakte een penalty en leverde drie minuten later een assist, maar werd toch uitgeschakeld.

Na een uur was er nog niet gescoord, toen Meunier tegenstander Ludovic Blas tegen de grond werkte. De bal ging op de stip, maar Marcus Thuram schoot huizenhoog over. Lang had Meunier niet nodig om te bekomen van zijn strafschopfout, want drie minuten later bediende hij Neymar met een voorzet vanop rechts. De Braziliaan maakte er met het hoofd 1-0 van.

Na een fout van Juan Bernat tien minuten voor tijd ging de scheidsrechter op zijn schermpje kijken, en kreeg Guingamp opnieuw een penalty. Yeni Atito N’Gbakoto miste deze keer niet. In de blessuretijd ging ook Thilo Kherer in de fout, en volgde een derde strafschop voor de bezoekers. Thuram werd na zijn eerdere misser alsnog de held, miste niet, en PSG was verrassend uitgeschakeld.