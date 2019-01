COMMENTAAR. “Dat Bayat weer zaken kan doen, bewijst dat de oplossing niet uit het voetbal zal komen”

Mogi Bayat heeft geen beroepsverbod. Mogi Bayat wordt ervan verdacht lid te zijn van een criminele organisatie en witwassen van geld, maar niet van matchfixing. Hij is voor de hem ten laste gelegde feiten nog niet schuldig bevonden, laat staan veroordeeld. De 44-jarige makelaar kan zich dus vrij bewegen en dat doet hij ook. Bayat is in deze wintermercato alweer bezig met de handel in spelers en puur wettelijk is daar niets mis mee.