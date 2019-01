CLUBNIEUWS. Club Brugge maakt werk van centrale verdediger en spits, Antwerp praat met uitblinker STVV

Terwijl voorzitter Bart Verhaeghe de honneurs waarneemt in Qatar, is manager Vincent Mannaert druk aan de slag in Brugge. Club was al op zoek naar een voetballende centrale verdediger, maar het moet schakelen nu Matej Mitrovic twee maanden out is door een barst in de enkel. Ook een spits blijft hoog op het verlanglijstje staan. Al uw clubnieuws van de dag.

CLUB BRUGGE. Club maakt werk van centrale verdediger en spits

De laatste wedstrijd van 2018 tegen Lokeren zadelde Club Brugge op met twee geblesseerden. Brandon Mechele, wiens schouder uit de kom ging, en Matej Mitrovic, die een enkelblessure opliep na een trap. Bijkomend onderzoek op stage wijst uit dat de Kroatische verdediger een barst in de enkel heeft opgelopen. De scan werd mee uitgevoerd onder toezicht van Pieter D’Hooghe, de zoon van ex-voorzitter Michel D’Hooghe, die aan het Aspetar-ziekenhuis van Qatar verbonden is.

Mitrovic keerde meteen terug naar huis en moet rekenen op een revalidatie van twee maanden. Club hoopt hem te recupereren voor de play-offs, maar kijkt intussen uit naar een centrale verdediger die hem kan vervangen. De spoeling in de driemansdefensie is immers dun. Mechele kan voorlopig blijven spelen, maar op een bepaald moment zal er toch een operatie nodig zijn om de schouder weer vast te zetten.

Gisteren moest ook Luan Peres de training staken na hinder aan de hamstrings. Club was al langer op zoek naar een centrale verdediger met uitvoetballende kwaliteiten. Die zijn belangrijk in het systeem dat Leko hanteert. Behalve een centrale verdediger staan ook een vleugelverdediger en een spits op het verlanglijstje. Club wil anticiperen op een vertrek van Wesley – vermoedelijk deze zomer – en stelt vast dat Kaveh Rezaei zich nog niet heeft kunnen doorzetten. Jelle Vossen staat steeds dichter bij een comeback, maar bijkomende kwaliteit in het aanvallende compartiment blijft welkom.

KAA GENT. Buffalo’s gaan naar Moses Simon en Barcelona kijken

AA Gent speelt vandaag om 14.30 uur in Oliva Nova een oefenwedstrijd tegen de vijfde uit de Duitse tweede klasse, Holstein Kiel. De Buffalo’s voetballen vier keer een halfuur. ’s Avonds gaan de spelers kijken naar de bekermatch tussen Levante en Barcelona, waar ze ex-ploegmakker Moses Simon aan het werk hopen te zien. Opvallend: het was geen verplichte activiteit, maar toch zegden gisteren alle achttien spelers toe.

ANDERLECHT. Milic heeft geen zin in Essevee

Anderlecht lijkt zijn centen vooral te kunnen gaan investeren in offensieve versterking, want voor de verdediging kan het rekenen op de terugkeer van Kara Mbodj (28). De Senegalees was uit­geleend aan Nantes, maar stond daar maar acht keer in de basis. Kara is er niet gelukkig, botste met trainer Halilhodzic en was gisteren niet op de uitlooptraining in Frankrijk. Gisteren werd er tussen Nantes en Anderlecht al onderhandeld over een terugkeer en normaal sloot King Kara gisteravond nog aan op de Spaanse stage van Anderlecht.

Dat betekent wel dat er centrale verdedigers zullen moeten vertrekken in Brussel. Zulte Waregem informeerde alvast of het Antonio Milic niet kan huren. Anderlecht staat daar zeker niet weigerachtig tegenover, maar Milic heeft er weinig zin in. De Kroaat wil in het Astridpark blijven.

STVV/ANTWERP. Bezus krijgt beter voorstel

De voorbije weken werd met Antwerp gesproken over een overgang van ­Roman Bezus. Geoffry Hairemans en William Owusu konden dan weer de omgekeerde stap zetten. Maar Hairemans en vooral Owusu hebben naar verluidt (te) hoge looneisen.

STVV zelf verduidelijkt dat het Bezus liefst van al op Stayen wil houden. De Oekraïner wil gezien zijn 28-jarige leeftijd een hoger salaris, maar STVV zou bereid zijn een inspanning te doen.

ZULTE WAREGEM. Seck, Peeters en Sylla debuteren met gelijkspel

Zulte Waregem heeft gisteren in Marbella 3-3 gelijkgespeeld ­tegen het Duitse ­Hannover. Essevee, waar nieuwkomers Seck, Peeters en Idrissa Sylla debuteerden, kwam nochtans op een 3-0-voorsprong. Nissilä, Mamadou Sylla en De Pauw zorgden namens de fusieclub voor de goals. Een mooie ­zege tegen de nummer zeventien van de ­Bundesliga leek in de maak, maar de Duitsers kwamen in het slotkwartier alsnog langszij via Hadzic, Muslija en Weydandt.

CERCLE BRUGGE. Hazard en Taravel nog niet fit

Nu alle trainers in Spanje zijn gearriveerd, kon Cercle Brugge daags na aankomst van de spelers het oefenkamp ook echt starten. De delegatie die dinsdag de begrafenis van assistent-physical coach Kenny Lalande bijwoonde, arriveerde echter pas om twee uur ’s ochtends in La Manga. Daardoor bleef Xavier Mercier in de voor­middag binnen trainen. Na de middag sloot hij wel aan bij de groep. ­Jérémy Taravel, die ook naar de eredienst ging, trainde twee keer apart omdat hij nog niet fit is. Dat geldt ook voor ­Kylian Hazard, die na een dijblessure aan zijn herstel werkt.

Vandaag staan er opnieuw twee trainingen op het programma. Cercle werkt ook nog aan het aantrekken van een ­centrale verdediger. In het beste geval sluit die nog aan op de stage.

STANDARD. Kosanovic wint footgolftoernooi

De spelers van Standard hielden gisterennamiddag een footgolftoernooi. ­Milos Kosanovic ging met de zege lopen en won zo een fles champagne. In de voormiddag werd er nog voluit getraind. Orlando Sa (kuit) bleef binnen. Moussa Djenepo (dij) trainde individueel.

ANTWERP. Yatabaré en Mbokani haken af

Antwerp zag gisterenvoormiddag twee spelers geblesseerd uitvallen op training. Eerst moest ­Yatabaré ­(hamstrings) de strijd staken en tegen het einde van de ochtendtraining gaf ook Dieumerci ­Mbokani (knie, foto) er de brui aan. Het duo kreeg in de namiddag een individuele training met de kinesisten. Als ­alles goed gaat, sluiten ze vandaag weer aan. Ook belofte Muanza ­(quadriceps) kon niet met de groep trainen en werkte net als Haroun individueel.

De Great Old besliste ook om geen vierde ­oefenmatch meer in te lassen. De planning was om vrijdag tegen Augsburg te spelen en zaterdag met een vierde ­oefenpot de stage af te sluiten, maar er werd geen tegenstander gevonden voor zaterdag. Daardoor wordt de match ­tegen Augsburg vrijdag een beetje langer dan ­negentig minuten. Er zal vier keer dertig minuten gespeeld worden.

WAASLAND-BEVEREN. Vandaag oefenmatch tegen Duitse derdeklasser

Bij Waasland-Beveren genoten ze gisteren van een vrije na­middag. Er was al hard getraind op deze stage, waardoor de spelers wat vrije tijd kregen. Vandaag staat er een oefenwedstrijd gepland. De Waaslanders spelen om 15 uur in de Pinatar ­Arena tegen Würz­­burger Kickers, de twaalfde uit de Duitsederde klasse.