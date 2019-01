Syriëstrijder die verdacht wordt van diefstal autopsierapporten schreeuwt onschuld uit: “Hij heeft een alibi”

Iliass Khayari wordt verdacht van de diefstal in het Brusselse parketgebouw. Foto: if

Brussel - Ex-Syriëstrijder Iliass Khayari (27) blijft aangehouden op verdenking van de diefstal van de autopsierapporten uit het Brusselse parketgebouw. Zijn advocaten beweren nochtans bij hoog en bij laag dat hij onschuldig is: “Hij heeft een alibi. Op het moment van de diefstal zat hij bij de probatiecommissie.”

Iliass Khayari meldde zich op donderdag 3 januari om 15 uur aan bij het parketgebouw, waar hij moest verschijnen voor de probatiecommissie. Hij arriveerde samen met zijn hoogzwangere vrouw Sara D., die het gebouw niet binnen mocht.

Khayari kreeg in 2016 vijf jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk. Sinds mei 2018 is hij op vrije voeten, op voorwaarde dat hij regelmatig verschijnt voor de commissie.

Rond 16 uur was de zitting voorbij. Khayari vroeg op het gelijkvloers nog aan twee agenten waar de toiletten waren, en vertrok na die korte stop naar zijn appartement in Schaarbeek.

Harde schijf en parfum

De harde schijf met de autopsierapporten verdween samen met een gsm, een dictafoon en een flesje parfum uit het kabinet van een wetsdokter, vlak bij die toiletten. De arts was daar om 12 uur vertrokken, en had de deur niet afgesloten.

De politie denkt dat Khayari achter de diefstal zit. Op vrijdag 4 januari, de dag na de diefstal, werd hij thuis opgepakt. Maar volgens zijn advocaten heeft hij een alibi. “Er werd om 15.32 uur gebeld met de bewuste gsm”, zegt zijn advocate Drita Dushaj. Het toestel zou op dat moment contact gemaakt hebben met een gsm-mast in Elsene, en moet zich volgens de advocate toen buiten het parketgebouw bevonden hebben.

“Op dat moment zat mijn cliënt nog bij de commissie, die hem trouwens gefeliciteerd heeft over de manier waarop hij zich herpakt heeft. Hij werkt als loodgieter, en heeft een vast inkomen. Hij heeft een alibi, en kan de diefstal niet gepleegd hebben.”

Daarnaast zou er nog de getuigenis zijn van een andere bezoeker, die beschreef hoe een verdachte man om 15 uur aan de toiletten rondhing. De beschrijving komt niet overeen met Khayari.

Onthoofding in Syrië

De gestolen gsm gaf echter ook nog een signaal af om 17.18 uur in Schaarbeek, waar Khayari woont. De Brusselse raadkamer besliste gistermiddag dan ook om zijn aanhouding met een maand te verlengen, in functie van verder onderzoek.

Khayari werd in 2016 veroordeeld omdat hij in 2012 met vier vrienden naar Syrië vertrok. Hij bleef er tot juni 2014, tot hij zwaargewond raakte en zijn broer en een vriend hem in Turkije gingen ophalen.

Op zijn proces beweerde Khayari dat hij zich in Syrië als verpleger had aangesloten bij de ‘gematigde rebellen’, in tegenstelling tot zijn vrienden die zich allemaal aansloten bij ISIS. In het vonnis hechtte de rechtbank daar geen geloof aan.

Tijdens het proces bleek dat Khayari in een afgeluisterd telefoongesprek aan een vriend vertelde dat hij een vijandelijke soldaat onthoofd had. “Een misverstand”, zegt advocate Dushaj. “In dat gesprek zei hij enkel dat hij getuige was van een publieke executie.”

Khayari en zijn advocaten bekijken nog of ze beroep aantekenen tegen de beslissing van de raadkamer. De harde schijf met de autopsierapporten is nog altijd spoorloos.