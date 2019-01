Minderjarige meisjes vastgebonden, gedrogeerd en laten verkrachten, maar liefje blijft verdachte tienerpooier verdedigen

Antwerpen - Burgemeester Bart De Wever (N-VA) liet vorige maand het Antwerpse “Hotel Le Sud” ­tijdelijk sluiten omdat minderjarige meisjes er in de prosti­tutie werden gedwongen. Een van de pooiers is de achttien­jarige ­Leonardo J., die nu terechtstaat voor verkrachting. De feiten gingen zo ver dat de vastgebonden meisjes zelfs vroegen om joints te mogen ­roken, om hun misbruik “draaglijker” te maken. “Hij ziet jonge meisjes louter als koopwaar.”

Zijn liefje C. kreeg een liefkozende knipoog gisteren in de Antwerpse rechtbank. De jonge vrouw, net meerderjarig, had zich speciaal opgedirkt om haar casanova Leonardo J. (18) even te kunnen zien. “We zijn dolverliefd”, vertelde ze net voor de zitting. “Ik ga hem al zeven maanden zes keer per week bezoeken in de gevangenis.”

Toen de rechter haar vroeg of ze zich alsnog burgerlijke partij wilde stellen, antwoordde ze dan ook met een korte neen. Waarom ook, dacht ze? Ze voelt zich, ondanks de overduidelijke bevindingen van gerecht, geen slachtoffer van mensenhandel en prostitutie. En dus wil en mag ze hem ongestoord bezoeken in de gevangenis. “Omdat hij in voorlopige hechtenis zit én zij meerderjarig is, kan er wettelijk geen contactverbod opgelegd worden”, zegt het Antwerpse gerecht.

LEES OOK. Magistraat pessimistisch over toekomst van veroordeelde zedencriminelen: “Ik geloof niet dat tienerpooiers hun leven kunnen beteren” (+)

Vastgebonden en gedrogeerd

Volgens de jonge vrouw is haar lief zeker geen tienerpooier. “Hij is onschuldig en zit al zeven maanden vast door valse verklaringen van minderjarige meisjes die hij niet kent.” Maar dat ziet het Antwerpse gerecht totaal anders. Onderzoek wijst immers uit dat Leonardo J. – die Macedonische en Italiaanse roots heeft – betrokken zou zijn bij een verkrachting. En dat hij de voorbije jaren minstens drie meisjes aanzette tot prosti­tutie. Die verplichte seks tegen betaling vond vaak plaats in Hotel Le Sud, offi­cieel een hotel voor toeristen en zakenlui, officieus trekpleister voor fans van (minderjarige) prostituees. Het hotel werd onlangs gesloten door burgemeester De Wever.

Het onderzoek startte na een inval in het hotel waarbij gezocht werd naar drugs, maar vond uiteindelijk meerdere tienerpooiers en minderjarige slachtoffers, die meermaals met plastic strips vastgebonden werden op bed. Bovendien werd de verplichte seks gekruid met drank en drugs. “Ze smeekten joints te mogen roken om toch maar even weg van de wereld te kunnen zijn”, zegt Erica ­Caluwaerts, de advocate van een van de betrokken meisjes. “Mijn cliënte werd verkracht door Leonardo J. en zijn vriend Fouad T. Ze kreeg te horen dat ze die vriend moest bevredigen omdat J. vijftig euro bij hem in het krijt stond. Die meisjes zijn voor hen louter koopwaar. Hun ingesteldheid is hallucinant, de feiten simpelweg degoutant.”

LEES OOK. Hoe Vlaamse meisjes in de ban raken van tienerpooiers: “Seks is voor hen aandacht, een pak slaag ook” (+)

Vriendje van rappers

Leonardo J. zelf houdt zijn onschuld staande. Hij ontkent elke vorm van verkrachting en spreekt van een afrekening door “hysterische minderjarigen”. De jongeman heeft er ondanks zijn jeugdige leeftijd al een bewogen leven opzitten, met passages in tal van jeugdinstellingen en meerdere drugsfeiten. Hij duikt ook op in een videoclip van een Antwerpse rapper, op zijn beurt een vriend van Soufiane Eddyani. Dat is de Borgerhoutse rapper die afgelopen weekend zelf in opspraak kwam omdat hij in een nummer een andere bevriende tienerpooier uit de wind probeerde te zetten.

Zijn bevriende rappers stuurden gisteren echter collectief hun kat. Buiten zijn opgekleed liefje was er niemand. De rechtszaak gaat pas volgende week verder want tot ontsteltenis van alle betrokkenen bleek de belangrijkste verdachte, “medeverkrachter” Fouad T., nog niet verhoord. De rechtbank beval het gerecht dat zo snel mogelijk te doen.