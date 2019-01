Aerobics, helemaal terug van weggeweest: “Er zijn zelfs wachtlijsten”

Met de fluokleuren en de zonnekleppen was de mode uit de jaren tachtig al opnieuw hip. Maar nu is ook dé fitnesshype van de eighties volledig terug: aerobics. En met volledig bedoelen we écht wel volledig. In Gent starten volgende maand sessies waar zowel lesgevers als cursisten net als toen zweten in fluo outfit en zilverkleurige make-up. En ook in andere fitnesszalen wordt weer gretig gesport op Footloose en When the Rain Begins to Fall.