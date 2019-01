Operatie Propere Handen heeft nog niet veel veranderd: spilfiguur Mogi Bayat is nog gewoon in business

Operatie Propere Handen is vandaag precies drie maanden oud. Terwijl de onderzoeksrechter moet beslissen of de voorwaarden bij zijn vrijlating worden verlengd, is spilfiguur Mogi Bayat intussen helemaal back in business.

Eén van de voorwaarden voor de gearresteerde makelaars was: geen contact met andere verdachten, dus ook niet met andere verdachte makelaars. Indien de voorwaarden vandaag niet worden verlengd, ligt de markt dus weer helemaal open.

Intussen zijn de meeste van de makelaars die in opspraak zijn gekomen – met uitzondering van spijtoptant Dejan Veljkovic – in deze wintermercato wel alweer duchtig aan het werk. Mogi Bayat, 48 dagen in de cel gezeten, is zelfs alweer helemaal zichzelf. De topmakelaar behield bij de meeste clubs en spelers het vertrouwen en belt vrolijk rond: “Ça va, copain?!” Dat bevestigen clubmanagers die verder liever anoniem blijven.

Het is ook niet onwettig: Bayat heeft geen beroepsverbod gekregen en mag contacten hebben in de voetbalwereld. Dat vindt ook Michel Louwagie: “Mogi mag zijn beroep blijven uitoefenen”, aldus de Gentse manager. “Wij hebben nooit problemen gehad met Bayat, ik zie niet in waarom we niet met hem zouden kunnen samenwerken.” Zelfde geluid bij Matthias Leterme, CEO van Kortrijk: “We werkten altijd correct met Bayat. Ik heb Mogi intussen ontmoet, heb begrepen dat er toch een aantal rekeningen zijn gedeblokkeerd en dat hij zelfs al tien dagen in het buitenland is geweest. Waarom zou hij niet meer mogen werken?”

Clubs vragen tijd

Op 14 december luidde vanuit de Pro League dat de wildgroei van makelaars en de buitenissige commissies zouden worden aangepakt. Maar daar is in deze nieuwe mercato maar weinig van te merken. Eddy Cordier, CEO van Zulte Waregem: “Ik krijg nog steeds vijftig whatsappjes per dag van zogenaamde makelaars. Er is echt nog niets veranderd.” Leterme: “Ze proberen soms wel hogere commissies af te dwingen, maar dan is het aan ons om te zeggen: Doen we niet aan mee.”

Er was bij de clubs nochtans de ­intentie om al in deze wintermercato actie te ondernemen. De clubmanagers vragen evenwel tijd. “De volgende transferperiode zullen we verder staan”, verwoordt Louwagie.

Volgende week dinsdag houdt de Pro League raad van bestuur, dan moet alles worden geofficialiseerd. Pas dan kan De Grote Schoonmaak echt worden ingezet.

Geen risico’s

Het enige wat in deze wintermercato alvast wél is veranderd: iedereen is een stuk voorzichtiger geworden. “Er zullen geen facturen meer worden opgemaakt voor scouting”, kan worden opgevangen. “Dan is er nog geen clearing house, alle transferpapieren moeten uiteindelijk gedeclareerd worden bij de bond met het oog op de licenties. Er zal geen ­risico meer worden ­gelopen.”