Dit bedrijf maakt al zes jaar zoveel lawaai dat buur naar psychiatrie moest

Antwerp East, de containerterminal langs het Albertkanaal in Grobbendonk van DP World en het Havenbedrijf Antwerpen, ligt grotendeels stil. Het bedrijf leidt containers die via het water komen, voorlopig af naar een terminal in Meerhout. De milieu-inspectie stelde jarenlang schendingen van de geluidsnormen vast.

Antwerp East in Grobbendonk is voor tachtig procent in handen van terminalbedrijf DP World en voor twintig procent van Havenbedrijf Antwerpen. De terminal moet de al te drukke diepzeeterminal in de Antwerpse ...