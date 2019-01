“De komst van Dries Van Langenhove stelt Francken voor een dilemma”

Niet zo heel lang geleden was Dries Van Langenhove nog de zelfverklaarde bodyguard van Theo Francken (N-VA). Nu is zijn opdracht de voormalige staatssecretaris pijn te doen in zijn eigen provincie. Francken staat daar nu voor een dilemma. Niets doen betekent dat hij kiezers kan verliezen op rechts. Schuift hij zelf naar rechts op, dan riskeert hij centrumkiezers te bruuskeren.