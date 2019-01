Bekendmaking resultaten Congolese verkiezingen wordt uitputtingsslag

De bekendmaking van de eerste uitslagen van de verkiezingen in de Democratische Republiek Congo door de Kiescommissie (Ceni), draait uit op een heuse uitputtingsslag. De proclamatie startte met anderhalf uur vertraging, waarna gestart werd met het voorlezen van alle namen van de verkozen provinciale afgevaardigden en parlementsleden, provincie per provincie. Om 2 uur ’s nachts is nog altijd niet duidelijk wie de nieuwe president van het grootste land van Afrika wordt. Heel wat twitteraars reageren teleurgesteld en vrezen dat het nog uren kan duren.

De verkiezingen in Congo werden sinds 2016 al drie keer uitgesteld, maar vonden eind december dan toch plaats, ondanks berichten over talrijke technische problemen. Drie kandidaten komen in aanmerking om de opvolger van huidig president Kabila te worden: de kandidaat van het regime, Emmanuel Ramazani Shadary, en twee opposanten Félix Tshisekedi en Martin Fayulu.

Aanvankelijk zouden de eerste resultaten op 6 januari gepubliceerd worden, maar het tellen liep trager dan verwacht. De definitieve resultaten worden op 15 januari verwacht. De nieuwe president zou dan op 18 januari de eed afleggen.

Partij verlaat uit protest kiescommissie

Net voor de bekendmaking van de voorlopige verkiezingsresultaten, kwam naar buiten dat de afgevaardigde van een partij die de Congolese oppositiekandidaat Martin Fayulu steunt, de deur van de kiescommissie Ceni achter zich heeft dicht geslagen.

Volgens secretaris-generaal Eve Bazaiba van de Mouvement de libération du Congo (MLC) heeft de voorzitter van de Kiescommissie “de procedure niet gevolgd”. De MLC is de partij van de vroegere krijgsheer en vicepresident Jean-Pierre Bemba. Die steunt de kandidatuur van Martin Fayulu binnen de oppositionele coalatie Lamuka.

Volgens Bazaiba moet de Ceni, zelfs als die de elektronische gegevens heeft gekregen, die vergelijken met de data van de Plaatselijke Compilatiecentra. “Dat is niet het geval geweest.”

Voorts zei ze dat het Congolese volk al de president heeft gekozen “die iedereen kent”.

Er zijn ondertussen geruchten over een toenadering tussen de machtshebbers en de oppositionele UDPS van presidentskandidaat Félix Tshisekedi.