Australiër opgepakt voor verdachte pakjes naar ambassades

De Australische politie heeft een man gearresteerd vanwege de “verdachte pakketten” die woensdag waren toegekomen bij ambassades en consulaten in het land. De man uit Shepparton, in het meer landelijke deel van de staat Victoria, werd thuis opgepakt, zeggen de Australische Federale Politie en de politie van de staat Victoria in een gemeenschappelijk persbericht donderdag.

De 48-jarige man is in verdenking gesteld voor het versturen van gevaarlijke goederen per post. Hij moet donderdag in Melbourne voor de rechter verschijnen, klinkt het. De man riskeert tien jaar cel.

Naar verluidt zou de verdachte 38 pakketten met asbest verstuurd hebben naar consulaten en ambassades in Melbourne, Canberra en Sydney. De substantie zou afkomstig zijn uit zijn huis in Shepparton. De politie zegt dat ze al 29 pakjes onderschept heeft.

Woensdag ontvingen verschillende diplomatieke vertegenwoordigingen in Canberra en Melbourne, onder meer die van India, Pakistan, Frankrijk en Zwitserland, de verdachte pakjes. Gebouwen werden gesloten en ontruimd. Ook maandag al moest het consulaat van Argentinië in Sydney ontruimd worden na berichten van een verdacht wit poeder. Uiteindelijk bleek het om een ongevaarlijke substantie te gaan.

Volgens de politie is er geen gevaar voor het grote publiek.

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: AFP