Zware hinder op Antwerpse ring door ongevallen bij en in Kennedytunnel: al ruim een uur aanschuiven

Antwerpen - Het is donderdagochtend al vroeg aanschuiven op de Antwerpse ring. Dat komt door twee ongevallen, één vlak voor de Kennedytunnel richting Gent, de ander in de tunnel in dezelfde richting. Automobilisten moeten rekening houden met ruim een uur file. De Liefkenshoektunnel is tolvrij gemaakt.

De verkeersellende op de Antwerpse ring begon donderdagochtend door twee ongevallen die kort op elkaar plaatsvonden. “Zowel qua tijd als plaats”, vertelt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “Net voor de mond van de Kennedytunnel in de richting van Gent vond een botsing plaats tussen twee bestelwagens.” Dat had al de nodige verkeershinder tot gevolg.

Dat incident werd inmiddels afgehandeld, de wagens werden van de weg gehaald. Even later vond er in de tunnel in diezelfde richting een tweede aanrijding plaats, ditmaal tussen een vrachtwagen en een auto. Daardoor was er enige tijd slechts één van de drie rijbanen open. Rond 07.30 uur werd de weg helemaal vrijgemaakt. “Maar de opgebouwde files zullen we wellicht niet zo gauw weer kwijtgeraken. Voor wie vanop R1 en de E313 richting Gent wil, loopt de wachttijd vooralsnog op tot boven het uur.”

Aanschuiven

“Je ziet meteen het negatieve effect”, zegt Bruyninckx. Dat geldt ook voor de toestromende wegen. Zo sta je op de E313 van Limburg naar Antwerpen van Ranst in de file. Daar moet je rekening houden met een vertraging van ongeveer een uur voordat je bij de Kennedytunnel bent.

Bruyninckx roept op de omgeving te vermijden. Vanaf 06.45 uur is de Liefkenshoektunnel tolvrij gemaakt om de Kennedytunnel te ontzien.