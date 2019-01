Proximus bevestigt dat er komende drie jaar 1.900 banen bedreigd zijn: “We hebben geen andere keuze”

Proximus bevestigt donderdag dat de komende drie jaar 1.900 banen bedreigd zijn. Daarnaast zijn er wel 1.250 aanwervingen gepland, zo luidt het in een persbericht. Het telecombedrijf wil 240 miljoen euro besparen tegen 2020.

De beslissing kadert in een nieuwe strategie, #shifttodigital genaamd. “Proximus moet zijn manier van werken veranderen, flexibeler worden, de competenties van zijn medewerkers op digitaal vlak versterken en zijn kostenstructuur aanpassen om meer marktconform te zijn”, klinkt het.

Het aantal geschrapte banen kan nog veranderen onder invloed van het sociaal overleg. “Medewerkers die het bedrijf zouden verlaten, zullen vanzelfsprekend met de nodige zorg worden omkaderd en begeleid”, aldus het bedrijf.

Wat de aanwervingen betreft, zijn er 750 gepland “voor de verdere uitbreiding van de ICT-activiteiten in de diverse filialen” en 500 binnen Proximus N.V. “in de nieuwe digitale domeinen”. “Proximus wil volledig meegaan in deze digitale versnelling en zijn klanten nieuwe, toekomstgerichte oplossingen bieden.”

“Geen andere keuze”

“We begrijpen dat al deze veranderingen voor enige onzekerheid in onze teams zullen zorgen”, aldus CEO Dominique Leroy. “Maar het tempo van de digitalisering en de disruptieve marktomstandigheden laten ons geen andere keuze. Met onze traditie van sociale dialoog rekenen we op onze sociale partners om snel constructieve discussies aan te gaan.”

Proximus moet zich “fundamenteel heruitvinden”, luidt het nog. “En nieuwe digitale oplossingen aanbieden die beantwoorden aan de behoeften en wensen van de klant, zowel in de business- als in de consumentenmarkt. Om dat te bereiken, bevestigen we de verdere uitrol van ons glasvezelnetwerk en de verdere voorbereiding in ons 5G -netwerk. Daarnaast breiden we verder onze ICT-activiteiten uit om bedrijven te helpen in hun digitale transformatie.” Die uitrol van het glasvezelnetwerk moet voor 1.600 jobs zorgen bij de externe partners van het telecombedrijf.

“De Belgische telecommarkt stagneert en de zware regelgeving zet de prijzen verder onder druk”, staat nog te lezen in het persbericht. “Het is een hele uitdaging om dit streven naar meer connectiviteit en meer diensten aan competitieve prijzen te verzoenen met de belangrijke investeringsbehoeften. Zeker in een context waarin Proximus geconfronteerd wordt met operationele en personeelskosten die hoger liggen dan die van zijn concurrenten.”

Foto: put

Zo wil Proximus 240 miljoen euro besparen tegen 2022:

“Proximus zal de mogelijkheden tot kostenbesparing blijven benutten door rationalisering van zijn productportfolio, netwerken, platformen, gebouwen en IT-systemen en door verdere vereenvoudiging, automatisering en digitalisering.”

“Proximus zal samen met zijn leveranciers gesprekken aangaan om de verschillende mogelijkheden te bekijken om kosten te besparen en de efficiëntie te verhogen.”

“Proximus streeft naar lagere kosten bij zijn externe partners en zal onder meer vragen aan zijn externe callcenters om over te schakelen op meer kostefficiënte werkmodellen via near-shoring en off-shoring .”

en .” “Proximus zal een belangrijke investering doen in de opleiding van zijn medewerkers en zal hun competenties op digitaal vlak versterken.”

“Naast de 1.250 aanwervingen in de Proximus Groep zal Proximus ook de mogelijkheid overwegen om het aantal werknemers in de komende drie jaar met ongeveer 1.900 personen verder te verminderen en dat in lijn met de geplande vermindering van de werklast.”

De vakbonden lieten al verstaan dat ze niet opgezet zijn met de manier van communiceren van het bedrijf. Ze zullen zich verzetten - ook met acties - tegen eventuele gedwongen ontslagen, omdat Proximus “geen bedrijf in moeilijkheden is”. Ook premier Charles Michel (MR) wil naakte ontslagen vermijden. Hij riep de bedrijfstop op om het huiswerk opnieuw te maken. De staat is de hoofdaandeelhouder van Proximus.

Aandeel herstelt snel

De handel in het aandeel Proximus hervat donderdag bij de opening van de beurs. Dat laat de beurswaakhond FSMA weten. De handel was woensdag de hele dag opgeschort in afwachting van een persbericht van Proximus over de toekomstplannen van het bedrijf. Het aandeel was dinsdag gesloten op 23,79 euro. Het opende donderdagochtend 3,5 procent lager, maar dat verlies was al na enkele minuten handel weer uitgewist. Het aandeel schommelt rond 9.10 uur op het niveau waarop het dinsdag was geëindigd, voordat de handel werd geschorst in afwachting van duidelijkheid over de toekomstplannen.