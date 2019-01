CD&V vindt brugpensioen “mogelijke piste” bij herstructurering Proximus, N-VA en Open VLD tegen

Om zo veel mogelijk naakte ontslagen bij telecombedrijf Proximus te vermijden, is een beroep doen op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT, het vroegere brugpensioen) “een mogelijke piste”. Dat heeft CD&V-Kamerlid Veli Yüksel donderdag gezegd in ‘De Ochtend’ op Radio 1. N-VA en Open VLD zijn echter tegen.

Proximus heeft intussen bevestigd dat het de komende drie jaar 1.250 aanwervingen wil doen, maar dat het tegelijk het aantal werknemers met ongeveer 1.900 wil verminderen. Over die herstructurering moet wel nog sociaal overleg worden gepleegd, waardoor het definitieve cijfer nog kan wijzigen.

Kamerlid Veli Yüksel (CD&V). Foto: BELGA

Volgens De Standaard zou Proximus op de mogelijkheid rekenen om werknemers van 58 jaar en ouder naar SWT toe te leiden. Regeringspartij CD&V ziet geen bezwaar. “Dit is wettelijk mogelijk, dan moet die piste ook naar voren worden geschoven. We moeten alles doen om naakte ontslagen te vermijden”, zegt Kamerlid Veli Yüksel. “We moeten kijken naar de wensen van het personeel. Als mensen zich willen bijscholen, dan moet ook die optie ernstig worden bekeken.”

Bij coalitiepartner Open VLD is Kamerlid Egbert Lachaert minder happig op SWT voor Proximus. Hij noemt het op Twitter “helemaal geen faire behandeling voor oudere werknemers”. “Wel integendeel, de oudste werknemers gaan er net als eerste uit zo. Bovendien verkleint het stelsel de aanwervingskansen van oudere werknemers.” Precies daarom wordt het stelsel verder afgebouwd, zegt Lachaert.

Ook de (federale) oppositiepartij N-VA is helemaal tegen, zo zegt ze bij monde van Vlaams parlementslid Axel Ronse. “Mensen in SWT zijn heel moeilijk te activeren. Vandaag zijn er zowat 50.000 permanent openstaande vacatures, dan zou SWT bij Proximus een heel slecht signaal zijn.” Omdat de Belgische Staat de meerderheidsaandeelhouder van Proximus is, moet ze het goede voorbeeld geven, argumenteert Ronse.

In plaats van een beroep te doen op SWT, moeten de regionale arbeidsbemiddelingsdiensten volgens Ronse peilen naar de competenties van de mensen die vertrekken bij Proximus en hen toeleiden naar jobs in sectoren met veel openstaande vacatures.