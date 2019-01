Mens niet verantwoordelijk voor onthoofde zeehonden in Nieuw-Zeeland

Het mysterie rond de zes onthoofde zeehonden op een strand in Nieuw-Zeeland is nog niet opgelost. Volgens het Nieuw-Zeelandse departement voor Natuurbeheer (DOC) wordt geweld door mensen alvast uitgesloten. Uit een post-mortemonderzoek blijkt dat er geen menselijke interventie is geweest, klinkt het. “We zijn tevreden dat we dit hebben kunnen vaststellen”, aldus Andy Thompson van DOC.

De pups werden vorige maand aangetroffen bij Scenery Nook in de buurt van Christchurch op het Zuidereiland. De beesten lagen dicht bij elkaar en er waren geen bijtsporen of andere zichtbare schade op hun lijf.

Dus ging Natuurbeheer er in eerste instantie van uit dat mensen hiervoor verantwoordelijk waren. De politie startte een onderzoek.

Een andere mogelijkheid is dat de dieren door soortgenoten zijn gedood, maar dat zou dan de eerste keer zijn in Nieuw-Zeeland. Ook grotere dieren zoals zeeleeuwen zijn hiertoe in staat, maar die zijn er amper in dat gebied.

“De realiteit is dat het waarschijnlijk altijd een mysterie zal blijven”, aldus Thompson.