Aanslag Joods Museum: openbaar ministerie trekt proces op gang met akte van beschuldiging

Op het proces over de aanslag op het Joods Museum, voor het Brusselse assisenhof, begint het openbaar ministerie zo meteen aan de voorlezing van zijn akte van beschuldiging. Dat is meteen de definitieve start van het proces, nadat in december al een voorbereidende zitting plaatsvond en maandag de jury werd samengesteld.

Het openbaar ministerie zal vermoedelijk twee dagen nodig hebben om de hele akte, die 195 bladzijden telt, voor te lezen. De verdediging van hoofdbeschuldigde Mehdi Nemmouche bereidt ook een akte van verdediging voor maar die wordt pas dinsdag voorgelezen.

De aanslag op het Joods Museum, op 24 mei 2014, eiste het leven van vier mensen. Het stel Israëlische toeristen Emanuel (54) en Miriam (53) Riva en de 66-jarige Française Dominique Chabrier, vrijwilligster in het museum, stierven ter plekke. De 25-jarige museummedewerker Alexandre Strens overleed op 6 juni.

Een week na de aanslag werd met Nemmouche in Marseille een eerste verdachte opgepakt. Hij was onder meer in het bezit van wapens die sterk leken op degene die gebruikt waren bij de aanslag, munitie en een vlag van terreurgroep IS. Nemmouche heeft tot op heden nog geen enkele verklaring afgelegd tegenover de Belgische speurders. Volgens zijn advocaten is de man wel betrokken bij de aanslag, maar was hij niet de schutter.

In de loop van het onderzoek werden nog twee andere verdachten onder aanhoudingsbevel geplaatst, Nacer Bendrer en Mounir Atallah. Die laatste werd buiten vervolging gesteld zodat enkel Nemmouche en Bendrer moeten terechtstaan.

Het Brusselse assisenhof trekt vijf weken uit om de twee beschuldigden en alle getuigen te verhoren in het proces. De laatste getuigenverhoren zouden op 12 februari plaatsvinden, waarna de pleidooien en het beraad van de jury kunnen starten. Als alles vlot verloopt, zou het proces moeten afgelopen zijn voor het begin van de krokusvakantie, op vrijdag 1 maart.