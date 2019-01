Vakbonden dienen stakingsaanzegging in “om werknemers die emotioneel reageren, in te dekken”

De vakbonden bij telecombedrijf Proximus hebben een stakingsaanzegging ingediend nadat het bedrijf had bevestigd dat 1.900 banen op de tocht staan. “We roepen niet op tot staken, maar wanneer er emotionele reacties zouden komen van werknemers, dan zijn zij ingedekt”, aldus Ben Coremans van ACV-Transcom na afloop van het bijzonder paritair comité donderdagochtend.

De vakbonden hebben van de directie van Proximus geen engagementen gekregen dat het niét tot naakte ontslagen zal komen. “We hebben wel de belofte gekregen dat het sociaal overleg gerespecteerd zal worden”, aldus Linda Herremans van VSOA.

De bonden zeggen zwaar geschokt te zijn door het aangekondigde banenverlies. “We staan nu voor formeel overleg. Voor de werknemers zijn het heel moeilijke dagen. Zij zijn in het verleden steeds meegegaan in veranderingen. De manier waarop dit nu gebeurd is, getuigt dan ook van weinig respect”, aldus Coremans.

Ook Herremans hekelt de manier waarop informatie over de herstructurering bekendgeraakt is de voorbije dagen. “Er is een lek geweest. Dat betreuren wij en dat betreurt de directie, die zich ervoor verontschuldigd heeft. Onze prioriteit is nu om gedwongen ontslagen zo veel mogelijk te vermijden.”