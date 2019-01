Benzine voor het eerst in drie maanden duurder

De maximumprijs van benzine gaat vrijdag omhoog. Wie benzine (95 E10) tankt, betaalt dan maximaal 1,383 euro per liter, zo meldt de federale overheidsdienst Economie.

De prijsstijging bedraagt 3,4 cent per liter. Het is de eerste keer dat benzine duurder wordt sinds begin oktober. Toen kostte een liter 95 E10 nog maximaal 1,553 euro per liter. Sindsdien was de prijs enkel gedaald.

Donderdag was diesel al duurder geworden, tot een maximumprijs van 1,481 euro per liter.

De prijsstijgingen hebben te maken met de schommelingen van de noteringen van de olieproducten en hun biocomponenten op de internationale markten, aldus de FOD Economie.