King Kara is terug: verdediger verlaat Nantes en traint meteen mee bij Anderlecht

Anderlecht heeft zijn eerste inkomende transfer van de wintermercato afgerond. Verdediger Kara Mbodji keert namelijk terug van Nantes, dat hem afgelopen zomer aantrok op huurbasis. Hij traint deze middag al een eerste keer mee bij paars-wit. Kara kon zich bij Nantes nooit helemaal opwerpen als titularis en lag in de clinch met de coach. De uitleenbeurt wordt stopgezet en zo heeft paars-wit meteen zijn verdedigende versterking beet.

Anderlecht haalde Kara in 2015 weg bij Genk voor zo’n 3 miljoen euro. De Senegalees groeide uit tot een steunpilaar in de defensie en een transfer naar de Premier League leek slechts een kwestie van tijd. Die zou er echter niet komen, onder meer door een broze knie. Afgelopen zomer moest hij beschikken bij paars-wit, hij was één van de spelers met een zwaar loon waar het nieuwe bestuur vanaf wou. Nantes hapte toe, maar een half jaar later is hij dus terug.

Kara arriveerde ondertussen al in het Spaanse San Pedro Del Pinatar, waar Anderlecht op stage is. Hij sluit vandaag meteen aan en traint deze namiddag een eerste keer mee.